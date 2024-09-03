«Амурский тигр» и «Аэрофлот» подпишут соглашение о перевозке раненых тигров

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Центр «Амурский тигр» и «Аэрофлот» на Восточном экономическом форуме подпишут соглашение о перевозке бортами этой авиакомпании травмированных амурских тигров, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ гендиректор центра Сергей Арамилев.
«Подпишем соглашение с “Аэрофлотом”. “Аэрофлот” нам достаточно давно помогает с перевозкой тигров — когда животное ранено или со сложными травмами и требуются специальные условия перевозки. Если бы не их помощь, многие тигры были бы обречены. Мы решили формализовать наши отношения», — сказал Арамилев.
По его словам, «Аэрофлот» ранее никогда не отказывал в просьбах центра перевезти тигров, компания делает это бесплатно.
«Тут вопрос создания специальных условий. Когда перевозили тигренка в Минск, были специально подобраны стыковочные рейсы, чтобы тигренок долго не мучился и своевременно был доставлен. Все тигры, которые перевозились, быстро “отходили” от транспортировки, что говорит об особенном отношении сотрудников компании к этим пассажирам», — отметил Арамилев.
Он также рассказал, что «Аэрофлот» недавно помог быстро доставить на Дальний Восток ветеринарные препараты, с помощью которых удалось продлить жизнь тигру.
В июле Минский зоопарк получил в дар от РФ амурского тигренка, который был спасен неравнодушными людьми на территории Хабаровского края. Малыш был обнаружен в 2023 году, его вылечили, но специалисты пришли к выводу, что малыша слишком рискованно выпускать в дикую природу из-за болезни костей. По инициативе центра «Амурский тигр» было решено передать тигренка Минскому зоопарку в рамках программы по размножению и сохранению амурского тигра.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.
Восточный экономический форум проходит