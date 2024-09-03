«Амурский тигр» и «Аэрофлот» подпишут соглашение о перевозке раненых тигров

В июле Минский зоопарк получил в дар от РФ амурского тигренка, который был спасен неравнодушными людьми на территории Хабаровского края. Малыш был обнаружен в 2023 году, его вылечили, но специалисты пришли к выводу, что малыша слишком рискованно выпускать в дикую природу из-за болезни костей. По инициативе центра «Амурский тигр» было решено передать тигренка Минскому зоопарку в рамках программы по размножению и сохранению амурского тигра.