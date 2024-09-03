Поп-звезды и уральские блюда: как Челябинск отметит 288 день рождения

В этом году День города будут отмечать в субботу, 7 сентября. Именно в этот день пройдут основные торжества. Но администрация Челябинска подготовила для жителей и гостей города более 20 разных концертов, выставок, фестивалей, акций и творческих марафонов. Все это невозможно уместить в один день, поэтому празднование растянется на несколько недель.