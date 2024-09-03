Поп-звезды и уральские блюда: как Челябинск отметит 288 день рождения

288 лет назад на реке Миасс построили крепость, которая со временем разрасталась, развивалась и превратилась в современный и привычный нам город-миллионник.
Челябинск основали 13 сентября. Но праздничные мероприятия обычно проходят в предшествующие выходные и даже раньше. Рассказываем, что администрация подготовила к дню рождения любимого города и какие звезды приедут поздравить южноуральцев.
Спорт и мода
В этом году День города будут отмечать в субботу, 7 сентября. Именно в этот день пройдут основные торжества. Но администрация Челябинска подготовила для жителей и гостей города более 20 разных концертов, выставок, фестивалей, акций и творческих марафонов. Все это невозможно уместить в один день, поэтому празднование растянется на несколько недель.
С 5 по 7 сентября в скейт-парке у ледовой арены «Трактор» пройдет первенство России по велосипедному спорту в дисциплине BMX.
А в пятницу 6 сентября на пешеходной части улицы Кирова пройдет традиционный фестиваль «Парад моды». Полюбоваться новыми коллекциями южноуральских дизайнеров можно будет под открытым небом с 18:30.
Вкусно и с подарками
В субботу, 7 сентября, жителей и гостей Челябинска ждет насыщенная программа с утра и до позднего вечера. Можно будет провести время с семьей в парках, попробовать наши уральские блюда и спеть вместе с «ночным хулиганом» Димой Биланом.
В 10:00 в «Саду Победы» стартует первый уральский фестиваль керамики. Можно будет купить необычное изделие и даже попробовать сделать что-то самому. А для детей обещают провести игровую программу.
И взрослым, и детям будет интересно и на фестивале общественного транспорта, который пройдет на Театральной площади в 11:00.
А уже в 12:00 челябинцев будут ждать в парке Гагарина на гастрономическом фестивале уральской кухни «Блюдо от верблюда». Шеф-повара поделятся рецептами наших традиционных блюд и помогут попробовать Южный Урал на вкус. А приглашенной звездой станет певец и бывший участник «Дома2» Олег Майами.
В это же время в «Саду Победы», парке «Металлург» и городском саду Пушкина пройдут фестивали военных оркестров и концерты. А уже в 14:00 в городском саду имени Пушкина объявят победителей конкурса «Человек города 2024», который организовал челябинский филиал «Комсомольской правды».
Кто приедет?
В 17:00 на площадке у Торгового центра начнется масштабный праздничный концерт. Со своими хитами выступит известный певец Дима Билан. Также зрителей порадуют воспитанники детских школ искусств города, сводный оркестр Уральского округа войск национальной гвардии РФ и симфонический оркестр.
Параллельно в центре города пройдет музыкальный фестиваль с чуть менее звездными гостями: диджеем Mitchel и Ханза, Igor Dudenko и дуэтом Swanky Tunes. А в 18:00 на Кировке начнется караоке-фестиваль с легендарной челябинской группой «Ариэль».
Еще одни звездные гости — рэперы HammAli & Navai. Они выступят на праздничном концерте у ледовой арены «Трактор», который начнется в 19:00.
Традиционного праздничного фейерверка в этом году не будет. Ведь и без него шоу будет не менее зрелищным. Да и челябинцы не сильно огорчились.
— Во многих городах России сейчас отказываются от салютов на праздники. Все-таки это не очень уместно в такое непростое время. Здорово, что администрация нашла возможность порадовать нас, но при этом учла веяние времени, — признается наш читатель Владимир.
Что дальше?
Но и на этом праздничная программа не закончится. 8 сентября в Саду камней пройдет фестиваль «Челябинская область — большая семья». В тот же день в Саду Пушкина состоится гала-концерт Всероссийского конкурса фольклорных ансамблей «Традиции».
В субботу 14 сентября челябинцев ждут фестиваль национальных видов спорта, Мульти-Пульти Фест, Парад первоклассников и фестиваль уличной культуры.
Политический вернисаж, приуроченный к Дню города, уже прошел Валерий ЗВОНАРЕВ Первые подарки.
Часть праздничных мероприятий уже осталась позади. Первым подарком ко Дню города стал светомузыкальный фонтан на реке Миасс в центре города. Торжественное открытие прошло 30 августа. С тех пор каждый вечер у концертного зала «Родина» собираются сотни горожан, чтобы полюбоваться масштабным зрелищем: фонтан способен выпускать 192 струи, высота которых достигает 26 метров.
В последний день лета прошел общественный вернисаж. Это большое собрание, на котором городские общественные организации демонстрируют свою работу.
А 1 сентября челябинцев ждали сразу два сюрприза: фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» и международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир», а вместе с ним театрализованный стрит-парад и джазовый марафон.
Полезно
Каждый вечер посмотреть на новый светомузыкальный фонтан в центре Челябинска приходят сотни людей. Но лучше ориентировать на график работы, чтобы застать самое интересное.
Фонтан будет работать ежедневно с 12:00 до 22:30. В 19:00 включается вечерняя подсветка. С 20:30 каждые 20 минут начинается светомузыкальное шоу, которое длится 10 минут.
С пятницы по воскресенье к элементам светового шоу добавляется огонь.
В 2024 году фонтан будет работать до конца сентября в зависимости от погодных условий.