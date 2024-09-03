Петербург лишится дорожных камер

Похожую мысль высказывает вице-председатель МООЗПП «Комитет по защите прав автовладельцев», заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией Общественной палаты РФ Александр Холодов. Эксперт считает, что поправки в ФЗ помогут исправить возникший в отрасли «перекос»: деньги от штрафов за нарушение ПДД идут в региональные бюджеты и региональным властям, которым устанавливать камеры выгоднее в тех местах, где они приносят доход. «У нас за аварийность, по сути, отвечает ГИБДД, а регионы получают бюджет. Поэтому зачастую камеры ставились там, где больше нарушают, а не там, где они спасают жизни», — говорит господин Холодов.