Петербург лишится дорожных камер

Согласно поправкам, комплексы теперь можно устанавливать только на особо аварийно опасных участках (к ним относятся километровый отрезок загородной трассы или 200-метровый участок дороги в населенном пункте) и на пересечении дорог, где в течение года произошло от трех ДТП с пострадавшими или от четырех и более ДТП без жертв.
Также камеры можно размещать на дорогах с выделенной полосой для движения общественного транспорта, на пешеходных переходах и перекрестках, в местах запрета стоянки или остановки, в местах строительных, реконструкционных и капитальных работ. Расстояние между стационарными камерами должно быть не менее 1 км в населенном пункте и 5 км вне населенных пунктов. Под исключение попадают перекрестки, развязки, выделенные полосы и участки с повышенной аварийностью.
В Городском мониторинговом центре (ГМЦ) сообщили «Ъ-СПб», что уже провели анализ размещенных в Петербурге комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, выявив среди них «малоэффективные». Точное количество таких камер в ГМЦ не назвали, отметив лишь, что все они будут отключены, демонтированы и перенесены на аварийно опасные участки городских дорог в 2024 году. Как сообщал «Ъ», в других регионах число таких камер достигает 25% от всего парка.
«Малоэффективность» устройств в ГМЦ обусловили наличием на месте размещения камер других техсредств, вынуждающих водителей снижать скорость, например, искусственных неровностей.
На сентябрь 2024 года общее количество комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Петербурге составляет 1544 единицы, из них 1,5 тыс. — стационарные и 44 — передвижные. В 2020 году общее число стационарных, мобильных и передвижных комплексов не превышало 270 единиц. По данным комитета по информатизации и связи, в прошлом году камеры выявили более 10 млн нарушений ПДД, в 2022-м — 9,5 млн, в 2021-м — 7,5 млн. С января по август 2024 года устройства зафиксировали более 15 млн случаев.
Открытая статистика сайта ГИБДД свидетельствует, что количество аварий в Петербурге в январе — июле 2024 года выше показателя аналогичного периода 2023 года на 2,6%: 2231 против 2174 ДТП соответственно.
Собеседники «Ъ-СПб» говорят, что оценить стоимость переноса комплекса довольно сложно, так как неизвестно, на какие участки и какое количество камер ГМЦ планирует переместить. Заниматься переподключением комплексов, вероятно, по допсоглашению будут те же компании-подрядчики, которые эти камеры устанавливали.
Контракты на размещение камер ГМЦ заключает в рамках аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», развитие которого входит в госпрограмму «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге».
Основным подрядчиком по установке комплексов фиксации нарушения ПДД в Петербурге является «Ростелеком». Он же с подведомственным комитету по информатизации АО «АТС Смольного» и компанией «Эр-Телеком», которая специализируется на установке «умных» домофонов в проекте «Умный двор», выигрывает львиную долю тендеров на размещение камер уличного наблюдения.
В целом эксперты позитивно отзываются о поправках к федеральному закону об автодорогах. Директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин отмечает, что, по его субъективным наблюдениям, комплексы фиксации нарушений ПДД часто ставят не в аварийно опасных, а в «хлебных» местах, где высока вероятность постоянных нарушений скоростного режима в потоке.
Похожую мысль высказывает вице-председатель МООЗПП «Комитет по защите прав автовладельцев», заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией Общественной палаты РФ Александр Холодов. Эксперт считает, что поправки в ФЗ помогут исправить возникший в отрасли «перекос»: деньги от штрафов за нарушение ПДД идут в региональные бюджеты и региональным властям, которым устанавливать камеры выгоднее в тех местах, где они приносят доход. «У нас за аварийность, по сути, отвечает ГИБДД, а регионы получают бюджет. Поэтому зачастую камеры ставились там, где больше нарушают, а не там, где они спасают жизни», — говорит господин Холодов.
По данным ГИБДД, штрафы с камер видеонаблюдения в 2021 году составили 4,6 млрд рублей. В целом в 2023 году поступления от штрафов за нарушение ПДД и платы за парковки в бюджет Петербурга превысили 11 млрд рублей.