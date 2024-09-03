Праздник дыни прошел на бульваре Гагарина в Иркутске

Гостей и участников мероприятия приветствовал председатель Узбекского национально-культурного центра «Наше Отечество» Юсуп Кулматов.
«Дыня считается у нас райским фруктом. Ее выращиванию уделяют особое внимание, делают это с большой любовью. Существует около 160 различных сортов, которые требуют исключительного ухода все лето, чтобы к осени получить ароматные плоды. На иркутской земле такой праздник отмечаем пятый год. Каждый раз это встречи старых друзей и новых знакомых, которые проходят в теплой обстановке», — подчеркнул Юсуп Кулматов.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, организаторы провели выставку и дегустацию дынь. Для горожан выступили ансамбли национально-культурных центров.
Гостем программы стал оперный певец, заслуженный артист Узбекистана Хурсанд Шеров. Сейчас он совершает велопробег из Владивостока в Ташкент и сделал остановку в столице Прибайкалья. Хурсанд поблагодарил иркутян за теплый прием и исполнил песни из репертуара Муслима Магомаева.
«Иркутск всегда славился добрососедскими отношениями. Здесь мирно живут граждане разных национальностей. Подобные праздники способствуют еще большему сближению народов, позволяют узнавать культуру и традиции разных стран», — прокомментировали в управлении реализации общественных инициатив администрации Иркутска.