Праздник дыни прошел на бульваре Гагарина в Иркутске

«Дыня считается у нас райским фруктом. Ее выращиванию уделяют особое внимание, делают это с большой любовью. Существует около 160 различных сортов, которые требуют исключительного ухода все лето, чтобы к осени получить ароматные плоды. На иркутской земле такой праздник отмечаем пятый год. Каждый раз это встречи старых друзей и новых знакомых, которые проходят в теплой обстановке», — подчеркнул Юсуп Кулматов.