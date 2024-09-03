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Власти Екатеринбурга назвали, сколько учителей не хватает в школах

В школах Екатеринбурга на данный момент не хватает 112 учителей. В связи с этим действующим педагогам приходится брать дополнительную нагрузку, кроме того, к работе привлекают студентов 4−5 курсов, сообщила в эфире ОТВ директор департамента образования горадминистрации Инна Гумбатова.

По ее словам, средняя зарплата учителя в столице Урала составляет 76 тыс. рублей. «Я думаю, что это достойная заработная плата, и педагоги идут с удовольствием. К нам активно едут из Челябинской области, Перми, Оренбургской области, Уфы. Ежегодно к нам приходит около 300 молодых педагогов», — цитирует слова Гумбатовой «КП-Екатеринбург».

Чиновник отметила, что сейчас идет работа по привлечению кадров на перспективу. Школа может выставить вакансию нужного учителя, а абитуриент, откликнувшийся на нее, сможет пройти целевое обучение в колледже или вузе от школы. При этом во время учебы целевикам будет предоставляться ежемесячная материальная помощь. На целевое обучение могут также перейти студенты первых-третьих курсов.

Ранее HeadHunter насчитал 3,3 тыс. предложений для педагогов в Свердловской области. С начала года число вакансий для учителей выросло на 32%.

образование