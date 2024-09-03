Власти Екатеринбурга назвали, сколько учителей не хватает в школах

Чиновник отметила, что сейчас идет работа по привлечению кадров на перспективу. Школа может выставить вакансию нужного учителя, а абитуриент, откликнувшийся на нее, сможет пройти целевое обучение в колледже или вузе от школы. При этом во время учебы целевикам будет предоставляться ежемесячная материальная помощь. На целевое обучение могут также перейти студенты первых-третьих курсов.