В зданиях завода Петцольда в Казани откроют гостиницу и магазин

В литере 10 на подвальном этаже запроектировано кафе с полным технологическим циклом. Посетители могут попасть в него через отдельный вход. Чердачное пространство будет приспособлено под мансардный этаж, а гостиница займет с первый по мансардный этажи. Здесь будет 20 номеров, в частности один, предназначенный для маломобильных постояльцев. На мансардном этаже предусмотрены две террасы из номеров. Кроме того, в ней будут расположены вестибюль с зоной ожидания, стойка регистрации, в номерах — кухонная зона для самостоятельного приготовления пищи.