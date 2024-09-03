В Уфе 3 сентября перекроют Шакшинский мост

Сегодня, 3 сентября, в Уфе снова перекроют Шакшинский мост. С 13 до 14 часов здесь будут проводить геодезический мониторинг, сообщили в мэрии башкирской столицы.
Во время ограничения будет закрыта проезжая часть четырехполосного движения в обоих направлениях. Для автомобилей экстренных служб откроют одну полосу.
Уфимцев и гостей города просят учитывать перекрытие движения при планировании своих поездок.
Напомним, ремонт моста проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Изначально его планировали сдать в конце февраля 2025 года. Позже власти сообщили о намерении открыть объект раньше.