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В Уфе 3 сентября перекроют Шакшинский мост

Здесь проведут геодезический мониторинг.

Источник: Администрация Уфы

Сегодня, 3 сентября, в Уфе снова перекроют Шакшинский мост. С 13 до 14 часов здесь будут проводить геодезический мониторинг, сообщили в мэрии башкирской столицы.

Во время ограничения будет закрыта проезжая часть четырехполосного движения в обоих направлениях. Для автомобилей экстренных служб откроют одну полосу.

Уфимцев и гостей города просят учитывать перекрытие движения при планировании своих поездок.

Напомним, ремонт моста проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Изначально его планировали сдать в конце февраля 2025 года. Позже власти сообщили о намерении открыть объект раньше.