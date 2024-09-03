На время проведения ВЭФ — 2024 некоторые парковки во Владивостоке стали бесплатными

В дни проведения Восточного экономического форума (16+) на территории нескольких муниципальных парковов во Владивостоке паркрайты работать не будут, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом заявили в пресс-службе Цифрового Приморья.
Это касается парковочных участков:
- N 20 (ул. Мордовцева, 10, Фонтанная, 16, 40, 47, 55),
- N 140 (ул. Набережная 1, 3, 5, 7А стр. 3, 16),
- N 180 (ул. Пограничная 5, 7, 12, 14, 20, 22, Пологая 16, 18−20, 21, 21А, 22, 24, 30, 31),
- N 190 (ул. Бестужева 21, 23, 28, 31, 32, 42, Посьетская 9, 12Б, 13, 15, 17, 21, 21А, 23, 25, 25−36, 38, 46, Адмирала Захарова 5, 7, 18, 19).
С 3 по 6 сентября здесь плата за парковку не будет взиматься. Эти меры приняты по решению администрации Владивостока для удобства участников ВЭФ.
Напомним, в эти дни во Владивостоке проходит ВЭФ — 2024. С 31 августа в Приморье в связи с проведением форума действует ряд ограничений.