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В Новосибирске со дна Оби подняли затонувший катер

Судно подняли из воды по решению суда.

Источник: фото Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

В Новосибирске со дна Оби подняли затонувший минувшей весной катер. Об этом во вторник, 3 сентября сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, маломерное судно затонуло в период весеннего паводка. Сотрудники прокуратуры в ходе совместной с общественниками проверки исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерных судов и природоохранного законодательства установили, что катер «ТБС-20» пошёл ко дну рядом с Михайловской набережной в период межнавигационного отстоя.

При этом состояние катера не отвечало требованиям безопасности эксплуатации водного транспорта и создавало неблагоприятную экологическую обстановку..

Тогда транспортный прокурор обратился в суд с иском о возложении на владельца судна обязанности поднять его из реки.

Суд исковые требования удовлетворил в полном объёме, после чего судебное решение было исполнено судовладельцем.