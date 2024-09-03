В Новосибирске со дна Оби подняли затонувший катер

По данным ведомства, маломерное судно затонуло в период весеннего паводка. Сотрудники прокуратуры в ходе совместной с общественниками проверки исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерных судов и природоохранного законодательства установили, что катер «ТБС-20» пошёл ко дну рядом с Михайловской набережной в период межнавигационного отстоя.