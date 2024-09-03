В Новосибирске со дна Оби подняли затонувший катер

В Новосибирске со дна Оби подняли затонувший минувшей весной катер. Об этом во вторник, 3 сентября сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, маломерное судно затонуло в период весеннего паводка. Сотрудники прокуратуры в ходе совместной с общественниками проверки исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерных судов и природоохранного законодательства установили, что катер «ТБС-20» пошёл ко дну рядом с Михайловской набережной в период межнавигационного отстоя.
При этом состояние катера не отвечало требованиям безопасности эксплуатации водного транспорта и создавало неблагоприятную экологическую обстановку..
Тогда транспортный прокурор обратился в суд с иском о возложении на владельца судна обязанности поднять его из реки.
Суд исковые требования удовлетворил в полном объёме, после чего судебное решение было исполнено судовладельцем.