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Омские детсады и школы могут подключить к теплу раньше

Это касается северных районов области.

Источник: Комсомольская правда

В северных районах области детские сады и школы могут начать подключать к теплу раньше начала официального старта отопительного сезона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил региональный министр энергетики Владимир Шнипко.

«Сейчас провел утреннее оперативное совещание, в ходе которого обсудил с главами северных районов подготовку к отопительному сезону. Учитывая дождливую и прохладную погоду, рекомендовал главам не дожидаться дальнейшего понижения температуры воздуха и при наличии технической возможности, начинать отопительный сезон в образовательных учреждениях — детских садах и школах», — написал он.

Напомним, ранее мы писали, о том, что Тевризский район подготовку к отопительному сезону уже завершил. В лидерах еще четыре района.

О том, когда начнется отопительный сезон в городе Омске можно почитать здесь.