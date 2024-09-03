Омские детсады и школы могут подключить к теплу раньше

«Сейчас провел утреннее оперативное совещание, в ходе которого обсудил с главами северных районов подготовку к отопительному сезону. Учитывая дождливую и прохладную погоду, рекомендовал главам не дожидаться дальнейшего понижения температуры воздуха и при наличии технической возможности, начинать отопительный сезон в образовательных учреждениях — детских садах и школах», — написал он.