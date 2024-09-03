Башкирия отправила воинам более 20 автомобилей.

В зону специальной военной операции прибыл 133-й гуманитарный конвой, сформированный по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. Колонна из 15 фур доставила военнослужащим 16 подразделений 22 автомобиля, мобильные бани, питьевую воду, запчасти, медикаменты и другое имущество, о которых просили бойцы.
Гуманитарный груз сформирован силами министерств и ведомств республики, восьми муниципалитетов, общественных объединений. Также в сборе активное участие приняли волонтёры и неравнодушные жители региона.
Ранее из Башкирии на Донбасс прибыл 132-й гумконвой. Караван привёз бойцам автомобили, стройматериалы, спецоборудование и личные посылки.
Жители республики могут сами убедиться в помощи Башкирии воинам в зоне СВО. Для этого необходимо подписать контракт с оборонным ведомством страны и присоединиться к землякам. Президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Добавим, срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.
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