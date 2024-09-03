Омичи продают рюкзаки, подаренные на 1 сентября

На покупку школьных рюкзаков с символикой России, Омска и Омской области из бюджета потратили 121 миллион рублей. Каждый рюкзак был заполнен необходимой канцелярией, включая дневник, 10 тетрадей, обложки, простые и цветные карандаши, папки-конверты, точилки, ластики, линейки, пластилин, краски и другие принадлежности. Акция была проведена в рамках Года семьи.