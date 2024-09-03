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На приеме металлолома в Магнитогорске обнаружили артиллерийский взрыватель

Магнитогорцы сдали в металлолом части артиллерийского боеприпаса.

Источник: Пресс-служба Росгвардии Челябинской области

Сотрудник одного из пунктов металлоприема в Магнитогорске нашел части артиллерийских боеприпасов. Опасная находка обнаружена среди сданного магнитогорцами чермета. О ней сразу же сообщили специалистам Росгвардии, которые выехали на место.

Оказалось, что в пункт металлоприема принесли 100-мм осколочно-фугасный снаряд. Он не представлял опасности, а вот найденный рядом артиллерийский головной взрыватель — все еще содержал в себе взрывчатку.

— Специалисты Росгвардии поместили снаряд в специальный контейнер, транспортировали на специально оборудованный участок на территории завода, где и уничтожили накладным зарядом, — сообщили в Росгвардии Челябинской области.