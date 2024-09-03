Ученые нашли в Новосибирской области пыльцу катайи возрастом 27 млн лет

В Новосибирской области, во время анализа ископаемой пыльцы из скважины в Карасукском районе, специалисты лаборатории микропалеонтологии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН сделали интересное открытие.
В составе выявленных спорово-пыльцевых спектров была обнаружена пыльца, внешне схожая с пыльцой современной катайи (Cathaya argyrophylla Chun et Kuang). Катайю, которую китайцы называют «гигантской пандой растительного царства», долгое время считали вымершей. В настоящее время этот реликт произрастает только в условиях влажных субтропиков в южных провинциях Китая. Однако в геологическом прошлом ареал распространения катайи был гораздо шире.
Сотрудники ИНГГ СО РАН установили, что древесная порода, родственная современной катайе, входила в состав лесных сообществ юга Западной Сибири в эоценовую, олигоценовую и миоценовую эпохи. Пик распространения катайи в растительных сообществах, вероятно, приходился на конец позднего олигоцена или начало раннего миоцена, то есть на период от 23 до 27 миллионов лет назад.
Находка ископаемой пыльцы в палеогеновых и неогеновых отложениях юга Западной Сибири расширяет знания о распространении этой древесной породы в кайнозое, объясняют ученые. Учитывая, что современная катайя произрастает во влажных субтропиках, пыльца ее предковых форм может служить индикатором климатических условий древних эпох.