Ученые нашли в Новосибирской области пыльцу катайи возрастом 27 млн лет

Сотрудники ИНГГ СО РАН установили, что древесная порода, родственная современной катайе, входила в состав лесных сообществ юга Западной Сибири в эоценовую, олигоценовую и миоценовую эпохи. Пик распространения катайи в растительных сообществах, вероятно, приходился на конец позднего олигоцена или начало раннего миоцена, то есть на период от 23 до 27 миллионов лет назад.