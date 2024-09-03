Более шести кг санкционного сыра изъяли в Иркутске

В одном из магазинов Иркутска продавали сыр, который приготовили в стране Европейского союза. Данный продукт запрещен к продаже в России, так как попадает под действие санкций. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
— Продавца, продававшего сыры, привлекли к административной ответственности, — рассказали в агентстве.
Его обвинили не только в продаже запрещенного продукта, но и в нарушении установленных технических правил, которые могли нанести вред здоровью покупателей. За нарушение он выплатит штраф. Всего изъяли более шести килограммов сыра. Специалисты Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия сразу же уничтожили его.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске инженера-инспектора приговорили к условному срок за то, что брал взятки. Также мужчина обязан выплатить три миллиона рублей.