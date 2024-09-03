Более шести кг санкционного сыра изъяли в Иркутске

Его обвинили не только в продаже запрещенного продукта, но и в нарушении установленных технических правил, которые могли нанести вред здоровью покупателей. За нарушение он выплатит штраф. Всего изъяли более шести килограммов сыра. Специалисты Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия сразу же уничтожили его.