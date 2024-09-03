Сафари-парк на острове Русский во Владивостоке откроют в 2026 году

«Проект постоянно улучшается, потому что изначально он был более простого уровня — задача была показать тигров. Сейчас это комплекс, который включает людей и ресторанное обслуживание. Серьёзно подверглась изменениям парковочная зона.. Мы сдвинули сроки на один год. Активная фаза строительства начнется с 2025 года. Тогда же будут готовы все разрешительные документы. (Открыть сафари-парк) мы планируем в 2026 году», — сказал Арамилев.