Сафари-парк на острове Русский во Владивостоке откроют в 2026 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Сафари-парк на острове Русский во Владивостоке, где будут содержаться амурские тигры, которых нельзя вернуть в дикую природу, будет сдан в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
«Проект постоянно улучшается, потому что изначально он был более простого уровня — задача была показать тигров. Сейчас это комплекс, который включает людей и ресторанное обслуживание. Серьёзно подверглась изменениям парковочная зона.. Мы сдвинули сроки на один год. Активная фаза строительства начнется с 2025 года. Тогда же будут готовы все разрешительные документы. (Открыть сафари-парк) мы планируем в 2026 году», — сказал Арамилев.
По его словам, объекты парка будут открываться поэтапно. «Это крупный проект. На ВЭФ подписываем соглашение с группой компаний “Остов”, которая имеет большой опыт строительства в регионах РФ», — отметил собеседник агентства.
Центр «Амурский тигр» и охотнадзор разрешают конфликтные ситуации между амурским тигром и человеком, нередко спасают травмированных хищников, которые не выживут в природе. Их помещают в специализированные реабилитационные центры. Власти отмечают, что для возведения и поддержания таких центров и создается сафари-парк на Русском. Доходы от его деятельности можно будет направлять только на охрану природы, в том числе на реабилитационные центры.
Ранее сообщалось, что в парке будут содержаться амурские тигры, которые по той или иной причине не могут быть возвращены в дикую природу. При этом условия содержания будут максимально приближены к их естественной среде обитания.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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