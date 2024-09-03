Погорельцам верхних этажей высотки на Эпроновской какое-то время придётся жить без воды и лифта — Дятлова

В горевшем 2 сентября доме на Эпроновской восстановили электроснабжение. Вода доходит пока только до восьмого этажа из 14. В одном из подъездов повреждены механизмы лифта. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
«Попросила “Водоканал” привезти цистерну с питьевой водой, коллеги быстро отреагировали. Во втором подъезде сильно пострадало лифтовое оборудование, поэтому какое-то время уйдёт на его замену».
Жильцам, оставшимся без лифта, помогут доставлять продукты и лекарства. Мэрия поможет управляющей компании оперативно составить смету на ремонт повреждённой огнём крыши, чтобы успеть до сезона дождей.