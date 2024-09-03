Премьера сериала «Комбинация» про группу 1980-х состоится 3 сентября

3 сентября состоится большая светская премьера нового сериала «Комбинация», а 6 сентября он выйдет на Wink и может оказаться одним из главных осенних трендов. «Известия» ознакомились с шоу до премьеры и поделились впечатлениями.
Проект обращается к творчеству одной из самых популярных групп 1980-х годов, вписываясь в тренд моды на эту эпоху.
Несомненным достоинством сериала стали талант и харизма актера Никиты Кологривого, который исполнил главную роль сотрудника ОБХСС и музыкального продюсера группы «Комбинация» Александра Шишинина.
Еще одним плюсом оказались сами песни группы «Комбинация», которые сегодня звучат экзотично и в текстах которых обнаруживаются почти историософские смыслы.
Третье достоинство — колорит эпохи, куда входят дома культуры, подпольные студии звукозаписи, рок-клубы, отделения милиции. Несомненная заслуга создателей сериала «Комбинация» в том, что они создали целую вселенную в пределах провинциального городка.
Однако сомнительным приемом стало использование «любительских видеосъемок», которые часто прерывают действие. Они вызывают ассоциации с фильмами кинорежисссера Жоры Крыжовникова, стилизованными под ролики в YouTube.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Наши герлз: каким получился сериал про группу «Комбинация».