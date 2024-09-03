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В нацпарке «Башкирия» заметили краснокнижного орла

В нацпарке «Башкирия» заметили краснокнижного орла.

Источник: Башинформ

На экотропе «Высота» в национальном парке «Башкирия» заметили орла-могильника, который занесен в Красные книги России и Башкортостана. Он парил над Юмагузинским водохранилищем в поисках добычи, сообщили в дирекции особо охраняемой природной территории.

Орел-могильник — крупная хищная птица семейства ястребиных. Гнездится в степной и лесостепной полосе.

Могильник (лат. Aquila heliaca) — орёл, крупная хищная птица семейства ястребиных. Гнездится в степной и лесостепной полосе. Это крупная хищная птица с длинными широкими крыльями и достаточно длинным, прямым хвостом. Длина 72—84 см, размах крыльев 180—215 см, вес 2,4—4,5 кг. Чаще всего могильника сравнивают с беркутом, поскольку обе птицы имеют близкое родство и сходство друг с другом, а их ареалы пересекаются.

экология