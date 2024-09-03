Завтра, 4 сентября, в Омске поднимется цена на проезд в маршрутках

«Оплата пассажиров за проезд — наш единственный источник доходов. Никаких дотаций из бюджета у нас нет, а расходы растут каждый месяц. Только за 8 месяцев дизельное и газомоторное топливо, подорожало почти на 30%. Стоимость запасных частей, по отдельным позициям возросла на 30−35%. Шины, тормозные колодки, это расходный материал, который нужно приобретать каждую неделю и цены на них тоже растут постоянно. Да и проблему дефицита кадров водителей, можно решить, только предложив рыночную заработную плату», — прокомментировал решение член СРО Юрий Лутков.