Завтра, 4 сентября, в Омске поднимется цена на проезд в маршрутках

С завтрашнего дня омичей ждет очередное повышение цен — подорожает проезд в городских маршрутках. Его стоимость составит теперь 40 рублей против прежних 35.
Как сообщили на своем сайте «Омские перевозчики», такое решение было принято на заседании совета СРО.
«Оплата пассажиров за проезд — наш единственный источник доходов. Никаких дотаций из бюджета у нас нет, а расходы растут каждый месяц. Только за 8 месяцев дизельное и газомоторное топливо, подорожало почти на 30%. Стоимость запасных частей, по отдельным позициям возросла на 30−35%. Шины, тормозные колодки, это расходный материал, который нужно приобретать каждую неделю и цены на них тоже растут постоянно. Да и проблему дефицита кадров водителей, можно решить, только предложив рыночную заработную плату», — прокомментировал решение член СРО Юрий Лутков.
Как подчеркивают перевозчики, стоимость проезда у частников поднимется до муниципального уровня. Напомним, с 1 июля на муниципальном общественном транспорте она составляет 40 рублей.
Также как и у муниципалов, у частников предусмотрены льготы.
Для школьников, студентов и пенсионеров стоимость проезда по транспортным картам составит 35 рублей.
В случае наличной оплаты пассажиры всех категорий должны будут заплатить 40 рублей.