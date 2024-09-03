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Завтра, 4 сентября, в Омске поднимется цена на проезд в маршрутках

Она станет такой же, как в муниципальном общественном транспорте.

Источник: Комсомольская правда

С завтрашнего дня омичей ждет очередное повышение цен — подорожает проезд в городских маршрутках. Его стоимость составит теперь 40 рублей против прежних 35.

Как сообщили на своем сайте «Омские перевозчики», такое решение было принято на заседании совета СРО.

«Оплата пассажиров за проезд — наш единственный источник доходов. Никаких дотаций из бюджета у нас нет, а расходы растут каждый месяц. Только за 8 месяцев дизельное и газомоторное топливо, подорожало почти на 30%. Стоимость запасных частей, по отдельным позициям возросла на 30−35%. Шины, тормозные колодки, это расходный материал, который нужно приобретать каждую неделю и цены на них тоже растут постоянно. Да и проблему дефицита кадров водителей, можно решить, только предложив рыночную заработную плату», — прокомментировал решение член СРО Юрий Лутков.

Как подчеркивают перевозчики, стоимость проезда у частников поднимется до муниципального уровня. Напомним, с 1 июля на муниципальном общественном транспорте она составляет 40 рублей.

Также как и у муниципалов, у частников предусмотрены льготы.

Для школьников, студентов и пенсионеров стоимость проезда по транспортным картам составит 35 рублей.

В случае наличной оплаты пассажиры всех категорий должны будут заплатить 40 рублей.