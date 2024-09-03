Основное празднование пройдет 7 сентября. С Днем города челябинцев поздравят известные артисты — Дима Билан и HammAli & Navai.
Напомним, ранее из-за протеста общественности власти вынуждены были отказаться от шоу с участием 700 дронов.
В Челябинске отменили праздничный фейерверк в честь Дня города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Основное празднование пройдет 7 сентября. С Днем города челябинцев поздравят известные артисты — Дима Билан и HammAli & Navai.
Напомним, ранее из-за протеста общественности власти вынуждены были отказаться от шоу с участием 700 дронов.