УрФУ вошел в десятку лучших университетов России

Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» — принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 университетов, для его составления используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные и данные авторитетных международных провайдеров информации. Репутационные опросы полностью исключены.