УрФУ вошел в десятку лучших университетов России

Кроме того, в рейтинг попали еще два университета из Екатеринбурга: 82−113 место занял Уральский государственный медицинский университет минздрава России (УГМУ), на 114−152 месте оказался Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ).
Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» — принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 университетов, для его составления используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные и данные авторитетных международных провайдеров информации. Репутационные опросы полностью исключены.
Напомним, в рейтинг «Три миссии университета» также попали три вуза из Тюмени и два из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).