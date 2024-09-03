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УрФУ вошел в десятку лучших университетов России

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) вошел в топ-10 лучших вузов России московского международного рейтинга «Три миссии университета», заняв 10 место, следует из информации рейтинговой группы RAEX.

Источник: Коммерсантъ

Кроме того, в рейтинг попали еще два университета из Екатеринбурга: 82−113 место занял Уральский государственный медицинский университет минздрава России (УГМУ), на 114−152 месте оказался Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ).

Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» — принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 университетов, для его составления используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные и данные авторитетных международных провайдеров информации. Репутационные опросы полностью исключены.

Напомним, в рейтинг «Три миссии университета» также попали три вуза из Тюмени и два из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

образование