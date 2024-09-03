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В Ростовской области в День знаний открыли пять новых школ

В Ростовской области за парты сели 471 тыс. школьников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области открыли пять новых школ. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев. В этом году за парты сели 471 тыс. школьников, среди них 47 тысяч первоклассников. В пяти новых школах всего будут обучаться больше шести тысяч учеников.

Так, новая школа в Левенцовке построена в рамках национального проекта «Образование».

— В школе созданы профильные «энергоклассы» с углубленным изучением математики и физики. В них будущие инженеры-энергетики получат не только знания, но и необходимые навыки, — поделился губернатор.