Волгограду 3 сентября на один день вернули легендарное имя Сталинград

Как сообщили в администрации города-героя, дорожные указатели «Волгоград» на основных въездах в областную столицу уже заменили знаками «Сталинград».
В соответствии с решением региональных властей, Волгограду 9 раз в году возвращают историческое имя Сталинград в память о героическом прошлом: 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.
Напомним, что в июне 2023 года Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в календарь дней воинской славы России внесены изменения. Теперь 3 сентября обозначен в нем как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.