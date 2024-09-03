Волгограду 3 сентября на один день вернули легендарное имя Сталинград

Напомним, что в июне 2023 года Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в календарь дней воинской славы России внесены изменения. Теперь 3 сентября обозначен в нем как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.