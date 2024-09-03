Жара приходит в Петербург, температура на 6−7 градусов выше нормы

Сегодня на метеорологические условия в регионе оказывает влияние гребень антициклона. Усиливаясь с северо-востока, он сделает погоду преимущественно солнечной и сухой, а кратковременные дожди будут возможны лишь на северо-западе области. 25−27 градусов в городе и 23−28 в области — такие значения на 6−7 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.