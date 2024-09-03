В Ростове подвели итоги голосования по выбору места для нового фонтана

В Ростове-на-Дону подвели итоги голосования по выбору территории для обустройства нового фонтана. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, наибольшее число голосов набрал Суворовский микрорайон.
— Поставил задачу определить локацию будущего фонтана. Место обязательно согласуем с жителями, — рассказал Алексей Логвиненко.
Отметим, что фонтан будет светомузыкальный наподобии в парке «Левобережный». В качестве источника финансирования власти рассмотрят привлечение средств инвесторов. К строительству планируют приступить в следующем году.