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В Ростове подвели итоги голосования по выбору места для нового фонтана

В Ростове завершилось голосование по выбору места для обустройства нового фонтана.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону подвели итоги голосования по выбору территории для обустройства нового фонтана. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, наибольшее число голосов набрал Суворовский микрорайон.

— Поставил задачу определить локацию будущего фонтана. Место обязательно согласуем с жителями, — рассказал Алексей Логвиненко.

Отметим, что фонтан будет светомузыкальный наподобии в парке «Левобережный». В качестве источника финансирования власти рассмотрят привлечение средств инвесторов. К строительству планируют приступить в следующем году.