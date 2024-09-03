Началась реабилитация Перекопского пруда на юго-западе Москвы

Водоем очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и обустроят зоны биоплато. В ходе работ специалисты удалят 320 кубометров иловых отложений, благодаря чему увеличится средняя глубина пруда. После этого сформируют ложе водоема путем отсыпки песка. Затем будет проведен ремонт береговой полосы протяженностью более 200 метров. Согласно проекту, она будет выполнена двумя способами: вертикальная — в виде ряжевой стенки из бревен лиственницы и откосная — с отсыпкой щебня. Кроме того, будет восстановлено покрытие эксплуатационной дорожки и лестничных сходов.