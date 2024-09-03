Началась реабилитация Перекопского пруда на юго-западе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реабилитации Перекопского пруда на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«В настоящее время этот водоем, расположенный на территории сквера-музея Зюзинской волости между жилыми домами, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились иловые отложения, которые провоцируют цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имеет разрушения. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года», — отметил Петр Бирюков.
Водоем очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и обустроят зоны биоплато. В ходе работ специалисты удалят 320 кубометров иловых отложений, благодаря чему увеличится средняя глубина пруда. После этого сформируют ложе водоема путем отсыпки песка. Затем будет проведен ремонт береговой полосы протяженностью более 200 метров. Согласно проекту, она будет выполнена двумя способами: вертикальная — в виде ряжевой стенки из бревен лиственницы и откосная — с отсыпкой щебня. Кроме того, будет восстановлено покрытие эксплуатационной дорожки и лестничных сходов.
Завершающим этапом станет создание трех зон биоплато общей площадью около 240 квадратных метров, где высадят более четырех тысяч водных растений.
В столице регулярно проводят обследования городских водоемов, а в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в столице очистят и благоустроят свыше 20 прудов.