Академию хореографии достроили в Севастополе

«Наша Академия, мне кажется, показывает совершенно иной масштаб подхода к развитию культуры и искусства вообще региона. Поэтому это непростой процесс запуска, и мы именно на этом стоим, на новом этапе, когда мы знакомимся с этим роскошным зданием и пытаемся понять его уникальные возможности. Я воспитана вообще в традициях творческой атмосферы, безумной любви к своей профессии и уважению к наставникам. И, конечно, я хочу, чтобы это было в этих стенах. Считаю очень символичным, что наша профессия и Севастополь очень созвучны своими характерами, где за видимой лёгкостью скрывается огромная сила духа».