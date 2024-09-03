Академию хореографии достроили в Севастополе

В Севастополе завершилось строительство Академии хореографии. Готовность здания проверил губернатор Михаил Развожаев, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство города.
«Накануне мы провели экскурсию для педагогов, и они впервые увидели аудитории, репетиционные залы. И знаете, я услышал от одного из педагогов, что она готова расплакаться от счастья. И эти слова дорогого стоят. Значит, ожидания оправдались на все 100%. Сейчас ещё предстоит этап получения ряда документов, в том числе, будет получена и образовательная лицензия для этого здания, настройка службы эксплуатации, набор специалистов», — отметил Михаил Развожаев.
Академия хореографии построена на берегу Чёрного моря, рассчитана на 250 учащихся. Площадь здания — 27,9 тысячи кв. метров. Специалисты обустроили шесть блоков: пансион с 125 комнатами, современные учебные классы, библиотека, 16 залов для занятий балетом, бассейн и учебная сцена со зрительным залом на 280 мест. Также предусмотрен внутренний амфитеатр на 374 места и многофункциональный спортивный комплекс.
И. о. ректора Академии назначена заслуженная артистка России, народная артистка России Мария Александрова.
«Наша Академия, мне кажется, показывает совершенно иной масштаб подхода к развитию культуры и искусства вообще региона. Поэтому это непростой процесс запуска, и мы именно на этом стоим, на новом этапе, когда мы знакомимся с этим роскошным зданием и пытаемся понять его уникальные возможности. Я воспитана вообще в традициях творческой атмосферы, безумной любви к своей профессии и уважению к наставникам. И, конечно, я хочу, чтобы это было в этих стенах. Считаю очень символичным, что наша профессия и Севастополь очень созвучны своими характерами, где за видимой лёгкостью скрывается огромная сила духа».