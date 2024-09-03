Парковку в Петербурге теперь можно оплачивать через СБП

Новый способ оплаты стоянки появился в Петербурге. Теперь заплатить за парковку получится через Систему быстрых платежей (СБП), сэкономив 5% от почасовой стоимости. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на городской комитет по транспорту.