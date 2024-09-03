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Парковку в Петербурге теперь можно оплачивать через СБП

Со скидкой час стоянки будет стоить 95 рублей.

Новый способ оплаты стоянки появился в Петербурге. Теперь заплатить за парковку получится через Систему быстрых платежей (СБП), сэкономив 5% от почасовой стоимости. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на городской комитет по транспорту.

Отмечается, что оплата через СБП доступна в приложении «Парковки Санкт-Петербурга» с 1 сентября. Со скидкой час парковки будет стоить 95 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что за июль в Петербурге пешие инспекторы обнаружили 1,7 тыс. автомобилей с закрытыми номерами в зоне платной парковки. С водителями провели 705 разъяснительных бесед.