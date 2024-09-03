Учебный год на старт!

— В 2017 году в Омске родилось 13 148 детей, с учетом миграционных процессов мы подготовили в школах более 14 000 мест для наших первоклассников, — рассказала первый заместитель директора департамента образования Лариса Жукова. — Так что места в школах есть, и все желающие, а мы готовы в том числе и к тому, что часть детей придет в школы только в начале сентября, будут зачислены.