Учебный год на старт!

Более 140 000 учеников.
В этом году свои двери для школьников в Омске открыла 151 школа. За парты сели более 140 000 учеников, из них около 14 000 — первоклассники.
— В 2017 году в Омске родилось 13 148 детей, с учетом миграционных процессов мы подготовили в школах более 14 000 мест для наших первоклассников, — рассказала первый заместитель директора департамента образования Лариса Жукова. — Так что места в школах есть, и все желающие, а мы готовы в том числе и к тому, что часть детей придет в школы только в начале сентября, будут зачислены.
В школах, расположенных в больших спальных массивах и пользующихся наибольшим спросом, для первоклассников были открыты дополнительные классы. Например, они появились в школах № 4, 55, 7, 151, 138, в 54 лицее и других образовательных учреждениях.
С началом сентября новый учебный год стартовал не только в школах, но и в детских садах и учреждениях допобразования. В целом паспорта готовности получили 348 учреждений.
— На подготовку учреждений к учебному году из бюджета города было выделено 380 миллионов рублей, на 100 миллионов больше, чем в прошлом году, — рассказала заместитель директора департамента образования Оксана Баранова. — Средства были направлены на проведение ремонтных работ, а также на укрепление материально-технической базы, приобретение мебели и оборудования.
2 сентября после капитального ремонта двери для учеников открыли гимназия № 75 и школа № 3. В еще 14 школах капремонт продолжается и будет завершен в 2025 году.
Федеральная программа капитального ремонта учреждений образования продлена до 2030 года. Планируется, что в целом в нее войдет 119 омских объектов. Для участия в отборе на участие в программе на 2025−2027 годы от города ушла заявка на 20 школ и 39 детских садов. Результаты рассмотрения станут известны до конца сентября.
С еще 20 школами заключены договоры на разработку проектно-сметной документации для участия в дополнительном отборе. Деньги на подготовку всей необходимой документации выделил муниципальный бюджет.
На приобретение учебников и учебных пособий для омских школ из областного бюджета в этом году было выделено более 400 млн рублей. Прописи и рабочие тетради для первоклашек, рабочие тетради п о иностранному языку для второклассников, комплекты учебников — все это будет выдаваться бесплатно.
Пока не выпущены учебники по двум новым обязательным предметам, которые вводятся в школах с этого года: «Основам безопасности и защиты Родины» и труду. А вот учебник «География Омской области», который будет использоваться в общем курсе профильного предмета, в школы уже поступил.
Стоимость школьного питания в новом учебном году составит 90 рублей, поставщики были определены в конце прошлого года. Бесплатно обеспечиваться питанием будут ученики начальной школы, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей мобилизованных. Также льготной категорией являются школьники из малообеспеченных и многодетных семей, они получают субсидию на питание в размере 10 рублей.
откроются в этом году в Омске. Они появятся на базе школ № 144, 110 и гимназии № 45. На создание технопарков из бюджета города было выделено порядка 30 млн рублей.
— брендированные рюкзаки и набор канцелярии, включающий все необходимые школьнику принадлежности, по инициативе губернатора Виталия Хоценко получили на торжественной линейке все первоклассники Омска и области. На подарки для первоклашек из бюджета Омской области было выделено порядка 121 млн.