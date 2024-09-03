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Подаренные омским первоклассникам рюкзаки выставили на продажу

Власти потратили на их закупку 121 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В День знаний каждый омский первоклассник получил в подарок брендированный рюкзак, наполненный канцелярий. Уже на следующий день объявления об их продаже появилось на одном из популярных сайтов объявлений.

Омичи просят за новые рюкзаки от 750 до 1500 рублей. Кто-то продает рюкзаки вместе с вложенной в них канцелярией.

Почему омичи решили продать подаренные школьникам рюкзаки — не известно.

Ранее мы писали, что в Омской области стартовала поставка рюкзаков для первоклассников. Вместе с рюкзаком власти решили снабдить будущих первоклашек дневником, тетрадями, обложками, пеналами, папками-конвертами, гуашью и другими школьными принадлежностями.