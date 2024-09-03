Министерство культуры поможет сохранить нижегородский театр кукол «Мабу»

Министерство культуры Нижегородской области поможет сохранить театр кукол «Мабу» в Сормовском районе. Об этом сообщили представители театра в соцсетях.
Вчера, 2 сентября, состоялось совещание минкульта с руководством театра «Мабу». На встрече глава ведомства Наталья Суханова выразила желание поддержать театр и помочь ему сохранить помещение филиала «Федосеенко» МБУК ОДЦ «Надежда».
В министерстве разработают план действий и предложат несколько возможных вариантов сотрудничества. Повторная встреча руководства «Мабу» с министром культуры назначена на 6 сентября.
«Для нас это очень хорошая новость. Искренне верим, что получится найти наилучший вариант взаимодействия удобный обоим сторонам», — отметили в театре.
Тем не менее, пока «Мабу» не может открыть театральный сезон в своем пространстве. Часть запланированных спектаклей временно перенесли на другую площадку — в арт-клуб «Маяковка, 10».
Напомним, в конце августа частный детский театр кукол «Мабу» в Сормовском районе Нижнего Новгорода объявил о приостановке продажи билетов на новый сезон и возможном закрытии. Коллектив театра попросили освободить помещение до 1 сентября.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородцы возмущены закрытием театра кукол «Мабу».