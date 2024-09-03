Экс-глава МИД Австрии стала амбассадором по сохранению амурского тигра

«Мы перешли на несколько иной этап сотрудничества, она — некий посол нашей деятельности, амбассадор. То есть она всецело поддерживает деятельность по охране этого животного в России. Для нее очень важно, и сейчас она рассказывает о нашей деятельности, у нее достаточно много партнеров, они участвуют в нашей организации. Мы к ней зачастую обращаемся за советом, в том числе и в сфере международных отношений, как работать с международными организациями. У нее очень богатый опыт она помогает советами, наставничеством, мы ей за это очень благодарны», — сказал Арамилев.