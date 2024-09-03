Легендарный актер Стивен Сигал выступил на ВЭФ во Владивостоке — видео

Легендарный актер и одновременно специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал выступил на Восточном экономическом форуме (16+) во Владивостоке. Он должен был лично присутствовать на мероприятии, однако не смог прибыть в Россию. Видео с его приветствием появилось в телеграм-канале rbc_news (18+), сообщает ИА PrimaMedia.
В своем обращении к участникам форума Сигал выразил поддержку и упомянул тему Олимпийских игр, где некоторые российские спортсмены были допущены к участию лишь в нейтральном статусе.
Стивен Сигал известен не только как актер, но и как кинопродюсер, сценарист и мастер боевых искусств. В последние годы он активно участвует в общественно-политической жизни России, будучи членом одной из парламентских партий и специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США.