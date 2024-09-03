Неисправность заставила самолет Москва — Сочи сесть в Минводах

Командир воздушного судна подал сигнал бедствия после того, как система самолета зафиксировала возможную неисправность. В связи с этим было принято решение изменить маршрут и направить самолет на ближайший аэродром для проверки. Посадка в Минеральных Водах прошла успешно.



По предварительной информации, тревога могла быть вызвана срабатыванием одной из систем сигнализации. Специалисты проводят необходимые проверки для выяснения причин инцидента.



Ранее «Новая Кубань» сообщала о похожем случае 29 августа, когда самолет, летевший из Сочи в Стамбул, был вынужден прервать взлет из-за обнаруженной неисправности двигателя.