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В Нижегородской области 11 человек лишили российского гражданства

С начала 2024 года в Нижегородской области 11 мигрантов лишили российского гражданства из-за совершенных преступлений.

В областном ГУВД отметили, что, совершив уголовно наказуемое деяние, иностранцы нарушили обещание соблюдать российское законодательство, которое дали при принесении присяги и получении гражданства.

В частности, 2 сентября 2024 года в отношении одного из иностранца из ближнего зарубежья принято решение о лишении российского гражданства. В 2023 году мужчина был осужден за незаконный оборот наркотиков и получил два года условно.

Теперь он должен покинуть Россию в добровольном порядке. В противном случае в отношении его депортируют в принудительном порядке.