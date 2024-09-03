В Нижегородской области 11 человек лишили российского гражданства

В областном ГУВД отметили, что, совершив уголовно наказуемое деяние, иностранцы нарушили обещание соблюдать российское законодательство, которое дали при принесении присяги и получении гражданства.
В частности, 2 сентября 2024 года в отношении одного из иностранца из ближнего зарубежья принято решение о лишении российского гражданства. В 2023 году мужчина был осужден за незаконный оборот наркотиков и получил два года условно.
Теперь он должен покинуть Россию в добровольном порядке. В противном случае в отношении его депортируют в принудительном порядке.