Хабаровские школьники не будут учиться в дни выборов

В мэрии краевой столицы рассказали, что уроки для детей будут отменены в тех школах, где не проходят экзамены. Пять школ будут работать именно для того, чтобы дети, кому необходимо, пересдали ОГЭ. Для остальных подростков организуют внеурочные занятия: кто-то отправится с классом в театр или кино, кто-то будет заниматься спортивными играми на пришкольных стадионах. В Комсомольске-на-Амуре ситуация немного иная.