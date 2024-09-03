Хабаровские школьники не будут учиться в дни выборов

В мэрии краевой столицы рассказали, что уроки для детей будут отменены в тех школах, где не проходят экзамены. Пять школ будут работать именно для того, чтобы дети, кому необходимо, пересдали ОГЭ. Для остальных подростков организуют внеурочные занятия: кто-то отправится с классом в театр или кино, кто-то будет заниматься спортивными играми на пришкольных стадионах. В Комсомольске-на-Амуре ситуация немного иная.
— В пятницу наши школьники будут учиться дистанционно. В субботу в 19 из 37 школ города Юности, где учатся по шестидневной системе, детям также организуют либо удаленное обучение, либо отправятся классами на природу или на другие культурные мероприятия, — рассказали в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, в этом году в Хабаровском крае пройдет 43 выборных кампании, включая досрочные выборы губернатора, а также выборы в краевую законодательную думу, выборы в думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, жители города Юности также должны будут выбрать себе главу.