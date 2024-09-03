Филиал школы № 104 на 1550 мест открыли в Краснодаре

«От имени губернатора поздравляю всех с двойным праздником — открытием новой школы и Днем знаний. Вам повезло учиться в одной из самых современных школ в крае», — обратился к присутствующим на линейке школьникам вице-губернатор Краснодарского края Александр Топалов.