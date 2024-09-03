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Филиал школы № 104 на 1550 мест открыли в Краснодаре

В Краснодаре открыли новый филиал школы № 104.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

2 сентября новый филиал школы № 104 в Краснодаре впервые распахнул свои двери для учеников. Учебное заведение рассчитано на 1550 мест.

«От имени губернатора поздравляю всех с двойным праздником — открытием новой школы и Днем знаний. Вам повезло учиться в одной из самых современных школ в крае», — обратился к присутствующим на линейке школьникам вице-губернатор Краснодарского края Александр Топалов.

Филиал школы № 104 открыли в Восточно-Кругликовском районе. Здание оснащено новыми комфортными кабинетами, игровой зоной для начальных классов, спортивным кластером, кабинетом робототехники. Кроме того, в филиале построили два спортивных и два актовых зала, а также открыли центр детских инициатив.

Ранее сообщалось, что на Кубани в первый класс пошли 76 тысяч ребят.

образование