Этой ночью в Хабаровском крае похолодает до +6

Дыхание осени всё более заметным становится в Хабаровском крае. Первыми его почувствовали жители северных территорий региона. В Охотском округе уже предстоящей ночью столбики термометров могут опуститься до отметок в шесть градусов пока ещё выше ноля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию Дальневосточного УГМС. И это ещё ничего! В соседней Якутии, например, в посёлке Депутатский под утро уже лёгкие заморозки!
В Хабаровске же ещё по-летнему тепло. Ночью +14… +16, днём +25… +27. Ветер юго-западный 7 — 13 метров в секунду. Без осадков в течение всех суток.
На юге края, в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах примерно такая же погода. Ночью +13… +15, днём +25… +27. Ветер юго-западный и южный, без осадков.
В Троицком предстоящая ночь ожидается самой тёплой в Хабаровском крае. Там будет +15… +17, днём +24… +26. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду, днём он усилится до 8 — 13 метров в секунду, без осадков.
В Комсомольске-на-Амуре и других центральных районах края ночью +14… +16, днём +24… +26. Ветер южный 5−10 метров в секунду, днём возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Осадков синоптики не ожидают.
На побережье Татарского пролива в Ванино и Советской Гавани также погода без осадков. При юго-западном ветре 4 — 10 метров в секунду ночью воздух остынет до +14… +16, нём нагреется до +25… +27.
В Чегдомыне южный ветер не сможет удержать ночное падение температуры до +11… +13, днём +24… +26, без осадков.
А в селе им. Полины Осипенко примерно такая же погода, только там воздух днём разогреется аж до +28. Если прогноз оправдается, это будет завтра самое тёплое место в Хабаровском крае.
Чем дальше на север, тем ночь холоднее. В Николаевске-на-Амуре под утро +8.. +10, днём +24…+26. Без осадков. В Чумикане кратковременные дожди при смене ветра с юго-западного на северо-восточный. Ночью +13… +15, днём +20… +22.
Аян осадки должны обойти стороной. Но ночь уже весьма прохладная +8… +10, днём тоже не очень тепло +15… +17.
В Охотске при ветре с севера ещё прохладнее. Ночью только +6… +8, днём +14… +16.
На Амуре у Хабаровска продолжится спад уровня на 20−25 см. Сейчас он составляет +380 см. Температура воды 19,8 градуса.
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