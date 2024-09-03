Этой ночью в Хабаровском крае похолодает до +6

Дыхание осени всё более заметным становится в Хабаровском крае. Первыми его почувствовали жители северных территорий региона. В Охотском округе уже предстоящей ночью столбики термометров могут опуститься до отметок в шесть градусов пока ещё выше ноля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию Дальневосточного УГМС. И это ещё ничего! В соседней Якутии, например, в посёлке Депутатский под утро уже лёгкие заморозки!