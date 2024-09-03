В Самаре 6 сентября 2024 года пройдет распределение свободных мест в муниципальных детсадах на 2024 — 2025 учебный год. Для успешного прохождения процедуры в профильном департаменте советуют родителям проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг в разделе «Поиск заявлений».
Если там обнаружатся неточности, то для их исправления нужно обратиться в ближайший МФЦ, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как только станет известно о свободном месте, родителям сообщат специалисты из муниципального образовательного учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен», что можно отслеживать на рортале образовательных услуг.