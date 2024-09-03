Как только станет известно о свободном месте, родителям сообщат специалисты из муниципального образовательного учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдет из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен», что можно отслеживать на рортале образовательных услуг.