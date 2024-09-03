В Крыму реки выходят из берегов из-за ливней: объявлено штормовое предупреждение

В северной части крымского предгорья 3 сентября возможен подъем уровня рек до полутора метров из-за сильных осадков. Как сообщили в МЧС республики, максимальные уровни при этом достигнуты не будут.
«Вечером 2 сентября и в течение суток 3 сентября на реках северного предгорья Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5−1,5 м без достижения максимальных уровней», — рассказали в МЧС.
Спасатели рекомендуют не находится в руслах рек и в глубоких оврагах в горах, где могут образовываться бурные потоки воды. В непогоду даже пересохшие ручьи могут быть опасными.
Также сотрудники МЧС просят уделить особое внимание состоянию ливневой системы канализации. Все решетки ливневок должны быть очищены от мусора и листьев. В противном случае возможны подтопления в населенных пунктах и на автомагистралях.
Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что на Симферополь обрушился сильный ливень с градом и грозой. Из-за водных потоков передвигаться по улицам стало практически невозможно.