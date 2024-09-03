Стоимость проезда по маршрутам № 4с и № 56 повысятся в Иркутске с 30 сентября

Ранее КП-Иркутск сообщала, что генерального директора электросетевой компании в Иркутске объявили в федеральный розыск. Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Совместно с другими своими коллегами, которых на данный момент не установили, он нанес ущерб жителям Иркутской области на сумму более миллиона рублей.