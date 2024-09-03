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Стоимость проезда по маршрутам № 4с и № 56 повысятся в Иркутске с 30 сентября

После 20:00 пассажирам придется платить по 45 рублей.

Источник: Комсомольская правда

По муниципальным маршрутам № 4 «поселок Славный — Центральный рынок» и № 56 «микрорайон Солнечный — пригород Радищева» изменится цена проезда. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Стоимость одной поездки на автобусах № 4с «поселок Славный — Центральный рынок» и № 56 «микрорайон Солнечный — пригород Радищева» составит 40 рублей до 20:00 и 45 рублей после 20:00, — рассказали в пресс-службе администрации.

Напоминаем, что коммерческий перевозчик вправе самостоятельно повышать цены на проезд, однако сначала необходимо уведомить об этом мэрию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что генерального директора электросетевой компании в Иркутске объявили в федеральный розыск. Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Совместно с другими своими коллегами, которых на данный момент не установили, он нанес ущерб жителям Иркутской области на сумму более миллиона рублей.