Стало известно, когда у школьников Башкирии начнутся каникулы

Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 4 ноября. Зимний период отдыха начнется 29 декабря и завершится 12 января 2025 года.
Для первоклассников предусмотрены дополнительные дни отдыха, которые запланированы с 15 по 23 февраля 2025 года.
Весной школьники получат передышку от занятий с 29 марта по 6 апреля.
Завершением учебного года станут летние каникулы. Они стартуют 27 мая и закончатся 31 августа 2025 года.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в новом учебном году в регионе сели за парты более 500 тысяч учащихся.