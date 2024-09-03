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Стало известно, когда у школьников Башкирии начнутся каникулы

Министерство образования и науки Башкирии опубликовало рекомендуемый учебный календарь для школ республики на 2024−2025 учебный год. Традиционно детей ждут осенние, зимние и весенние каникулы.

Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 4 ноября. Зимний период отдыха начнется 29 декабря и завершится 12 января 2025 года.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные дни отдыха, которые запланированы с 15 по 23 февраля 2025 года.

Весной школьники получат передышку от занятий с 29 марта по 6 апреля.

Завершением учебного года станут летние каникулы. Они стартуют 27 мая и закончатся 31 августа 2025 года.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в новом учебном году в регионе сели за парты более 500 тысяч учащихся.

образование