В Самаре открыт первый инженерно-метрологический класс

Впереди учебный год, в ходе которого ученикам нового инженерного класса предстоит многое увидеть и попробовать впервые. Запланированы еще несколько визитов в ФБУ «Самарский ЦСМ», в испытательную лабораторию центра и на другие предприятия. Впереди профильные олимпиады, конкурсы, и, конечно же, визиты в опорные вузы региона.