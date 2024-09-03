В Самаре открыт первый инженерно-метрологический класс

В МБОУ «Школа № 76 имени Героя Российской Федерации Никишина А. Н.» ученики 7 класса начали обучение в этом классе. Ученики 7 «Б» уже побывали в ФБУ «Самарский ЦСМ» и встречались с представителями опорных вузов региона в рамках проекта Метрологический образовательный кластер Росстандарта в Самарской области.
В Самарской области уже действует более 60-ти инженерных классов, но инженерно-метрологический — первый.
Впереди учебный год, в ходе которого ученикам нового инженерного класса предстоит многое увидеть и попробовать впервые. Запланированы еще несколько визитов в ФБУ «Самарский ЦСМ», в испытательную лабораторию центра и на другие предприятия. Впереди профильные олимпиады, конкурсы, и, конечно же, визиты в опорные вузы региона.