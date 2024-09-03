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Главные новости 3 сентября 2024 года

Последние новости за сегодня — 3 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 сентября 2024 года.

ВЭФ-2024 открылся на острове Русском во Владивостоке

Главная тема форума в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». ВЭФ-2024 проходит на площадке ДВФУ и продлится с 3 по 6 сентября.

МИД Украины прокомментировал визит Путина в Монголию

Визит Владимира Путина в Монголию является «тяжелым ударом» по Международному уголовному суду (МУС) и международному уголовному праву, заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. Президент РФ прибыл в Монголию с двухдневным официальным визитом 2 сентября.

Названа крупнейшая иностранная компания в РФ по версии Forbes

Китайский производитель легковых автомобилей Chery впервые занял первое место в опубликованном Forbes рейтинге крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2023 года. Выручка компании составила 590,3 млрд рублей. В рейтинг вошли компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным корпорациям или физическим лицам.

Метеорологи сделали прогноз заморозков в Центральной России

Заморозки в европейской части страны до 10 сентября маловероятны, рассказали метеорологи. В ближайшие ночи заморозки могут быть в Забайкалье, Новосибирской, Томской областях и на Урале.

ВТБ нашел самых «бережливых» россиян

На востоке России оказалось больше всего людей, готовых откладывать больше трети месячного дохода. Средний размер вклада дальневосточников составляет 585 тысяч рублей, это второй результат после жителей центральной России.