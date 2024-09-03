Главные новости 3 сентября 2024 года

Китайский производитель легковых автомобилей Chery впервые занял первое место в опубликованном Forbes рейтинге крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2023 года. Выручка компании составила 590,3 млрд рублей. В рейтинг вошли компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным корпорациям или физическим лицам.