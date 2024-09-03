Главные новости 3 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 сентября 2024 года.
ВЭФ-2024 открылся на острове Русском во Владивостоке
Главная тема форума в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». ВЭФ-2024 проходит на площадке ДВФУ и продлится с 3 по 6 сентября.
МИД Украины прокомментировал визит Путина в Монголию
Названа крупнейшая иностранная компания в РФ по версии Forbes
Китайский производитель легковых автомобилей Chery впервые занял первое место в опубликованном Forbes рейтинге крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2023 года. Выручка компании составила 590,3 млрд рублей. В рейтинг вошли компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным корпорациям или физическим лицам.
Метеорологи сделали прогноз заморозков в Центральной России
Заморозки в европейской части страны до 10 сентября маловероятны, рассказали метеорологи. В ближайшие ночи заморозки могут быть в Забайкалье, Новосибирской, Томской областях и на Урале.
ВТБ нашел самых «бережливых» россиян
На востоке России оказалось больше всего людей, готовых откладывать больше трети месячного дохода. Средний размер вклада дальневосточников составляет 585 тысяч рублей, это второй результат после жителей центральной России.