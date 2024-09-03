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Весил 160 кг и не мог ходить: В Ростове спасли пациента-богатыря, у которого отказывали ноги

В Ростове мужчина весил 160 килограммов и не мог ходить из-за грыжи.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове врачи спасли пациента поистине богатырского телосложения. Вес 51-летнего мужчины — свыше 160 килограммов. Рост — под два метра. В городскую больницу скорой помощи он попал с жалобами на то, что сам уже не мог ходить…

Как рассказали врачи, у пациента отказывали ноги. Передвигался он на кресле-каталке. Было трудно и больно сидеть, даже лежать. Выяснилось, что у пациента выявили большую секвестированную грыжу, поясничного отдела позвоночника, захватившую сразу несколько позвонков.

Как только правильный диагноз был поставлен, мужчине назначили операцию. Татьяна ЛЫСЕНКО

Как только правильный диагноз был поставлен, мужчине назначили операцию. Ее провели заведующий отделением нейрохирургии ГБСМП Ростова Дмитрий Головин и нейрохирург Клим Бухмиллер. Она прошла успешно.

— Богатырское телосложение пациента не препятствовало успешному хирургическому вмешательству и лечению, — рассказали медики. — Разве что некоторые диагностические исследования пришлось делать с поправкой на его вес и рост.

Передвигался ростовчанин на кресле-каталке. Михаил ФРОЛОВ

— Исчезли мучившие меня боли в спине, — благодарит пациент. — Буквально на следующий же день после операции я уже встал на ноги и передвигался по палате. Конечно, предстоит еще период реабилитации: мне рекомендовали делать специальные упражнения. Но я уже почувствовал радость от того, что ко мне вернулась свобода движений без скованности и боли.

Операцию провел заведующий отделением нейрохирургии ГБСМП Ростова Дмитрий Головин (в центре). Татьяна ЛЫСЕНКО

К слову, мужчину уже выписали из больницы и снова со своей семьей.

— Врачам и всему коллективу больницы большое спасибо и низкий поклон, — подчеркнул пациент.