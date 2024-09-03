Весил 160 кг и не мог ходить: В Ростове спасли пациента-богатыря, у которого отказывали ноги

В Ростове врачи спасли пациента поистине богатырского телосложения. Вес 51-летнего мужчины — свыше 160 килограммов. Рост — под два метра. В городскую больницу скорой помощи он попал с жалобами на то, что сам уже не мог ходить…
Как рассказали врачи, у пациента отказывали ноги. Передвигался он на кресле-каталке. Было трудно и больно сидеть, даже лежать. Выяснилось, что у пациента выявили большую секвестированную грыжу, поясничного отдела позвоночника, захватившую сразу несколько позвонков.
Как только правильный диагноз был поставлен, мужчине назначили операцию. Ее провели заведующий отделением нейрохирургии ГБСМП Ростова Дмитрий Головин и нейрохирург Клим Бухмиллер. Она прошла успешно.
— Богатырское телосложение пациента не препятствовало успешному хирургическому вмешательству и лечению, — рассказали медики. — Разве что некоторые диагностические исследования пришлось делать с поправкой на его вес и рост.
— Исчезли мучившие меня боли в спине, — благодарит пациент. — Буквально на следующий же день после операции я уже встал на ноги и передвигался по палате. Конечно, предстоит еще период реабилитации: мне рекомендовали делать специальные упражнения. Но я уже почувствовал радость от того, что ко мне вернулась свобода движений без скованности и боли.
К слову, мужчину уже выписали из больницы и снова со своей семьей.
— Врачам и всему коллективу больницы большое спасибо и низкий поклон, — подчеркнул пациент.