Весил 160 кг и не мог ходить: В Ростове спасли пациента-богатыря, у которого отказывали ноги

— Исчезли мучившие меня боли в спине, — благодарит пациент. — Буквально на следующий же день после операции я уже встал на ноги и передвигался по палате. Конечно, предстоит еще период реабилитации: мне рекомендовали делать специальные упражнения. Но я уже почувствовал радость от того, что ко мне вернулась свобода движений без скованности и боли.