Инженер из Нижнего Новгорода выиграл 666,6 тысячи рублей в лотерее

Инженер из Нижнего Новгорода Сергей Курдаев выиграл 666,6 тысячи рублей в лотерее, сообщают организаторы.
Нижегородец участвует в лотереях пару раз в месяц уже на протяжении 1,5 лет. Все это время выигрыши мужчины не превышали 1,5 тысяч рублей.
Счастливый билет Сергей купил в мобильном приложении, а новость о выигрыше узнал из сообщения. В уведомлении нижегородцу напомнили, что выигрыш от 15 тысяч рублей облагается налогом.
«Я сначала подумал, что это может быть 25−30 тысяч, приятный финансовый бонус к доходу», — поделился победитель.
Открыв приложение, нижегородец увидел точную сумму выигрыша — 666 667 рублей. Радостную новость он сразу же сообщил жене и детям.
Выигранные деньги Сергей планируют потрать на строительство загородного дома — давнюю мечту.
Организаторы лотереи добавили, что Сергей работает главным инженером в строительной компании в Нижнем Новгороде. Свободное время он проводит с семьей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская семья поделилась историей 5‑миллионного выигрыша своего дедушки.