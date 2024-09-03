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Инженер из Нижнего Новгорода выиграл 666,6 тысячи рублей в лотерее

Новость о выигрыше мужчина узнал из сообщения.

Инженер из Нижнего Новгорода Сергей Курдаев выиграл 666,6 тысячи рублей в лотерее, сообщают организаторы.

Нижегородец участвует в лотереях пару раз в месяц уже на протяжении 1,5 лет. Все это время выигрыши мужчины не превышали 1,5 тысяч рублей.

Счастливый билет Сергей купил в мобильном приложении, а новость о выигрыше узнал из сообщения. В уведомлении нижегородцу напомнили, что выигрыш от 15 тысяч рублей облагается налогом.

«Я сначала подумал, что это может быть 25−30 тысяч, приятный финансовый бонус к доходу», — поделился победитель.

Открыв приложение, нижегородец увидел точную сумму выигрыша — 666 667 рублей. Радостную новость он сразу же сообщил жене и детям.

Выигранные деньги Сергей планируют потрать на строительство загородного дома — давнюю мечту.

Организаторы лотереи добавили, что Сергей работает главным инженером в строительной компании в Нижнем Новгороде. Свободное время он проводит с семьей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская семья поделилась историей 5‑миллионного выигрыша своего дедушки.

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