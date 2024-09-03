Metallica впервые разрешили исполнить свою музыку в шоу

11-летняя Майя Нилакантан в рамках телепроекта America’s Got Talent (2006-…) выступила с кавером на песню Metallica «Master Of Puppets» (1986). Это первый раз, когда группа разрешила включить свою музыку в шоу.
В записи перед выступлением Майя сказала: «Я первая, кому Metallica разрешили выступить на AGT. Я действительно хочу, чтобы Metallica гордились мной».
Девочка также включила в свое шоу элементы классической индийской музыки, пишет NME.
После того как Майя исполнила песню, она поблагодарила группу.
Спасибо вам, Metallica, а также спасибо семье Клиффа Бертона за то, что сделали это возможным.
Майя Нилакантан
участница шоу America’s Got Talent.
Недавно группа Metallica запустила онлайн-выставку в честь погибшего басиста Клиффа Бертона.