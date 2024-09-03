На выставке ВЭФ-2024 можно получить пожелания на старомонгольском языке

«Я желаю (посетителям) счастья, чтобы все были здоровыми, счастливыми. Мирного неба, конечно, над головой. Это желаю всем на берегу Тихого океана», — сказала агентству Бальжинимаева, уточнив, что свои пожелания пишет на старомонгольском языке.