На выставке ВЭФ-2024 можно получить пожелания на старомонгольском языке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Пожелание здоровья и мира можно получить в павильоне Бурятии на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума, каллиграф Аюрма Бальжинимаева на старомонгольском пожелала успехов и медиагруппе «Россия сегодня», передает корреспондент агентства.
Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке во вторник. На выставке все регионы ДФО представили свои экспозиции.
«Я желаю (посетителям) счастья, чтобы все были здоровыми, счастливыми. Мирного неба, конечно, над головой. Это желаю всем на берегу Тихого океана», — сказала агентству Бальжинимаева, уточнив, что свои пожелания пишет на старомонгольском языке.
Она добавила, что в выставке принимает участие впервые, а язык начала изучать самостоятельно.
«Зимними вечерами давно-давно начала читать, изучать сама самостоятельно старомонгольскую письменность, а сейчас уже интересно. Я уже читаю, а сейчас уже (пишу) каллиграфию», — уточнила она.
Каллиграф пожелала успехов на старомонгольском и медиагруппе «Россия сегодня».
В дни выставки «Улица Дальнего Востока» на главной сцене выступят творческие коллективы субъектов ДФО, пройдут конкурсы. В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая Приморский край представит на «Улице Дальнего Востока» совместный концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и оркестровых музыкантов и артистов хора консерватории города Шеньян провинции Ляонин (КНР). На выставке все регионы Дальнего Востока представили свои экспозиции.
Восточный экономический форум проходит