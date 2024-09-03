Современные автобусы с кондиционером и зарядкой для телефона запустят в Самаре

У водителя есть вентилятор, экран, на котором отображается картинка входа и выхода из дверей. Рабочее место водителя отделено от салона перегородкой. В середине салона расположен пандус, места под инвалидную коляску, детскую коляску, собаку-поводыря. Ранее была информация, что для Самары закупили 20 таких пассажирских автобусов.