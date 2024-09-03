Современные автобусы с кондиционером и зарядкой для телефона запустят в Самаре

В Самаре появятся новые современные автобусы марки LOTOS-105C02 вместимостью 92 пассажира. Перевозчик пустит их на самые протяженные и загруженные городские маршруты. Об этом сообщает «Самара Авто Газ».
— Скоро на дороги Самары выйдет брендированный подвижной состав, который привлекателен внешне и напичкан по последнему слову техники и евро стандарту. Автобусы будут распределены по всем маршрутам в общем обороте, — рассказали в пресс-службе.
В новых транспортных средствах для общественных перевозках будет все необходимое для комфортной поездки пассажиров и работы водителя. В автобусах предусмотрены кондиционер, пандус, ЭМУ, розетки USB, видеонаблюдение и камера заднего вида, зеркала с подогревом.
У водителя есть вентилятор, экран, на котором отображается картинка входа и выхода из дверей. Рабочее место водителя отделено от салона перегородкой. В середине салона расположен пандус, места под инвалидную коляску, детскую коляску, собаку-поводыря. Ранее была информация, что для Самары закупили 20 таких пассажирских автобусов.